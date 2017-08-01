Калининград принял миллион авиапассажиров в этом году на 20 дней раньше, чем в прошлом

КАЛИНИНГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Международный аэропорт Храброво в Калининграде принял и обслужил миллионного с начала 2017 года пассажира. Это произошло на 20 дней раньше, чем в прошлом году, сообщила ТАСС во вторник помощник генерального директора по связям с общественностью аэропорта Наталья Грицун.

"На вторник, 1 августа, количество обслуженных с начала 2017 года в аэропорту Храброво пассажиров превысило один миллион человек. В 2016 году эта цифра была зафиксирована 19 августа, а в 2015 году - 25 августа", - сказала Грицун.

По информации собеседницы агентства, за семь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года пассажиропоток в Храброво вырос более чем на 12%. По итогам полугодия превышение составляло немногим более 9%.

Пассажиропоток в январе-июле вырос как на внутренних рейсах, так и на международных, отметила Грицун. Рост его на внутренних линиях связан с увеличением числа рейсов в Москву и Санкт-Петербург, с открытием новых направлений - Анапы, Архангельска, возобновлением регулярных полетов в Мурманск.

На международных направлениях возобновились чартерные перевозок на курорты Турции, Греции, Туниса, вновь вернулась на калининградское направление польская авиакомпания LOT, к белорусским городам прибавился Витебск.

По расчетам дирекции аэропорта, по итогам 2017 года пассажиропоток в Храброво превысит 1,6 млн человек, в 2016 году было 1,57 млн, а в 2015 - 1,54 млн человек. После реконструкции аэровокзального комплекса в марте 2018 года, аэропорт в Калининграде способен будет принимать ежегодно до 3,5 млн. человек.