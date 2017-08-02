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Ростех и РЖД намерены запустить производство перспективных моделей грузовых вагонов

Экономика и бизнес Транспорт
2 августа, 13:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Другими направлениями сотрудничества компаний станут организация сети сервисных центров по ремонту полувагонов, сотрудничество в сегменте логистики

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" и "Российские железные дороги" (РЖД) создадут постоянную рабочую группу для разработки решений для стратегического развития российского вагоностроения. Договоренность об этом была достигнута по результатам рабочей встречи генерального директора Ростеха Сергея Чемезова и президента РЖД Олега Белозерова, говорится в сообщении Ростеха.

Рабочая группа будет заниматься вопросами реализации долгосрочного контракта на поставку РЖД инновационных вагонов до 2019 года. Ростех и РЖД также планируют совместно осуществить полный цикл разработки перспективных моделей грузовых вагонов - от разработки технического задания до создания опытных образцов и запуска производства.

"После передачи "Уралвагонзавода" в состав Ростеха перед нами стояла первоочередная задача финансового оздоровления актива и погашения срочных обязательств перед партнерами. Совместно с РЖД мы пришли к общему пониманию как по текущим, так и по перспективным вопросам сотрудничества. Теперь перед нами стоят общие задачи модернизации базовой инфраструктуры, развития высокотехнологичного гражданского производства и создания условий для социально-экономического развития страны", - прокомментировал Чемезов.

Другими направлениями сотрудничества станут организация сети сервисных центров по ремонту инновационных полувагонов, сотрудничество в сегменте логистики и развитие экспортного потенциала отечественного подвижного состава.

"К инновационному подвижному составу предъявляются повышенные требования по надежности в эксплуатации и снижении издержек. Поэтому для нас очень важно сотрудничество непосредственно с производителем - с тем, чтобы обеспечить совместную разработку инновационных вагонов, их испытание и организацию сервисного обслуживания", - отметил в свою очередь Белозеров.

Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" - крупнейшее в России предприятие, занимающееся разработкой и производством военной техники. В декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций "Уралвагонзавода" от Росимущества госкорпорации "Ростех". В феврале 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил осуществить передачу за 15 месяцев.

Госкорпорация "Ростех" создана в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В состав госкорпорации входят более 700 организации. В портфель Ростеха входят "Автоваз", "Камаз", концерн "Калашников", "Вертолеты России", "ВСМПО- Ависма" и т. д. Основной задачей Ростеха является обеспечение технологического преимущества России на мировых рынках. Планируемый объем инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей.

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