МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Партнер Международного аэропорта Внуково - авиакомпания Georgian Airways присоединилась к проекту VKO Connect (M2 Closed fare), сообщается на сайте аэропорта.

Проект VKO Connect направлен на развитие трансферных перевозок через Внуково. Его целью является создание широкой сети стыковочных маршрутов через аэропорт с применением сквозных тарифов и специальных технологий обслуживания трансферных пассажиров и багажа, которые позволяют предоставлять минимальное время стыковки между рейсами.

VKO Connect позволяет оформить багаж до конечного пункта перевозки в первоначальном пункте вылета при пересадке пассажиров в аэропорту Внуково. Также, пассажир получает гарантии перевозки до конечного пункта в случае задержки или отмены рейса на одном из участков.

Проект VKO Connect реализуется базовой авиакомпанией UTair, а также авиакомпаниями-участниками на базе многостороннего соглашения: "Якутия", flydubai, Fly One, "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL).