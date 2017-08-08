Авиакомпания "Оренбуржье" вводит рейсы из Казани в Пензу

КАЗАНЬ, 8 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Оренбуржье" с 15 августа начнет выполнять рейсы в Пензу из международного аэропорта Казань, сообщила пресс-служба казанского аэропорта во вторник.

"Авиакомпания "Оренбуржье" 15 августа приступает к полетам из Казани в Пензу. Рейсы на двухмоторном современном самолете L-410 будут выполняться пять раз в неделю: по вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям", - отмечается в сообщении.

Основной объем перевозок региональной авиакомпании "Оренбуржье" (ГУП Оренбургской области "Аэропорт Оренбург") приходится на 17-местные воздушные суда L-410, а также 12-местные Ан-2. За первые шесть месяцев 2017 года авиакомпания "Оренбуржье" перевезла 37,297 тыс. пассажиров.

Пассажиропоток аэропорта Казани в первом полугодии 2017 года увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,090 млн пассажиров. Маршрутная сеть аэропорта в 2016 году насчитывала 65 направлений, из них 31 - международные.