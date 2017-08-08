Керченская переправа может приостановить работу из-за шторма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Керченская паромная переправа, единственная автотранспортная артерия между Крымом и Краснодарским краем с 10 по 12 августа может приостановить работу из-за сильного ветра, сообщила "Морская дирекция" - оператор переправы.
"С 10 по 12 августа включительно прогнозируются неблагоприятные метеоусловия в акватории Керченского пролива. Ожидается усиление скорости ветра до 20 м/с. Существует вероятность затруднения работы Керченской паромной переправы вплоть до полной остановки движения судов", - говорится в сообщении дирекции.
Оператор переправы отмечает, что в течение трех дней движение паромов будет осуществляться по фактической погоде, в этой связи может вырасти время ожидания парома.
В пик курортного сезона, приходящийся на вторую половину июля и август, в среднем в сутки переправу пересекают около 50 тыс. пассажиров (вне сезона - около 13-15 тыс.) и более 11 тыс. легковых автомобилей.
Паромы переправы осуществляют как грузовые, так и пассажирские перевозки.