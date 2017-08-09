Порт Вентспилс в январе-июле увеличил перевалку грузов на 18%, до 13,6 млн тонн

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ВЕНТСПИЛС, 9 августа./ТАСС/. Порт Вентспилс (Латвия) по итогам января-июля 2017 года увеличил перевалку грузов на 18% или 2,1 млн тонн относительно аналогичного периода прошлого года, до 13,6 млн тонн, сообщает пресс-служба порта.
В июле текущего года грузооборот порта достиг 1,2 млн тонн, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 0,3 млн тонн.
Порт Вентспилс - расположен на восточном побережье Балтийского моря, оборудован терминалами для погрузки и разгрузки нефти, нефтепродуктов, жидких химикатов, удобрений, металла, угля, контейнеров и трейлеров Ro-Ro. Грузооборот порта в 2016 году составил 18,8 млн тонн.