РФ и Латвия договорились о выдаче 3 тыс. допразрешений на автоперевозки на 2017 г.

РИГА, 15 августа. /ТАСС/. Россия и Латвия договорились увеличить количество разрешений на грузовые автоперевозки, заявил министр сообщения Латвийской Республики Улдис Аугулис в ходе 7-го заседания латвийско-российской межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству, которое состоялось сегодня в Риге после почти четырехлетнего перерыва. Последнее, шестое, заседание комиссии состоялось в Москве 21 ноября 2013 года, после чего ее работа приостановилась на фоне охлаждения отношений между Россией и ЕС.

"Растет объем грузоперевозок автотранспортом, и мы даже достигли соглашения насчет дополнительных разрешений для наших автоперевозчиков", - сказал он. Заместитель государственного секретаря Министерства сообщения Латвийской Республики Улдис Рейманис уточнил, что речь идет о дополнительных 3 тыс. разрешений.

"В последнее время с особым интересом мы смотрим в направлении стран Восточной Азии с целью привлечения новых грузов, и очень важно подчеркнуть, что сотрудничество Латвии со странами Азии рука об руку идет с сотрудничеством Латвии и России, - подчеркнул министр сообщения Латвии. - Надеемся на продолжение взаимодействия и призываем Россию и в дальнейшем использовать наши порты, несмотря на то, что вы активно развиваете свои порты".

В свою очередь, министр транспорта РФ Максим Соколов отметил восстановление темпов торгово-экономического сотрудничества между странами. "В эти годы, я предполагаю, что этот период заканчивается, нас преследовали неблагоприятные и макроэкономические, и геополитические факторы, которые оказывали негативное влияние на наше торгово-экономическое сотрудничество. Если вспомнить 2013 год, наш торговый оборот составлял более $11 млрд. Сегодня мы тоже видим позитивную динамику: по отношению к 2016 году первое полугодие показало рост на 10% - до $3,2 млрд. Конечно, это рост от низкой базы, но важно, что этот перелом наступил", - подчеркнул он.

Соколов напомнил, что и импорт, и экспорт показывают рост по итогам первого полугодия. "Мы видим, что российский экспорт вырос на 8,2% и составил почти $2,3 млрд. Импорт России латвийских товаров вырос более чем на треть", - уточнил он.

"Наша совместная деятельность в рамках комиссии позволит поддержать тренд роста, восстановления наших торгово-экономических отношений", - заявил российский министр.

Сопредседатели договорились провести следующее заседание комиссии в России в 2018 году.

Латвийско-российская межправкомиссия была создана правительствами двух стран в 2006 году. Годом позднее при комиссии также был создан совет по деловому сотрудничеству. Первое заседание комиссии состоялось в июле 2007 года в Риге.