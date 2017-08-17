Объем грузовых ж/д перевозок в Китае растет благодаря устойчивой экономике

ПЕКИН, 17 августа. /ТАСС/. Объем погрузки на сети Китайской железной дороги по итогам июля 2017 года составил 246 млн тонн, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Xinhua со ссылкой на данные China Railway Corporation (CRC).

В июне рост объемов в годовом сопоставлении составил 15,5%.

Погрузка на сети высокоскоростных магистралях увеличилась в июле текущего года на 70%.

По итогам января-июля этого года объем погрузки вырос на 15,1%, до 1,7 млрд тонн.

Во втором квартале 2017 года ВВП Китая вырос на 6,9%, что соответствует уровню прошлого года. Однако этот показатель превысил прогноз китайского правительства - 6,5%.