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Объем грузовых ж/д перевозок в Китае растет благодаря устойчивой экономике

Экономика и бизнес Транспорт
17 августа, 13:38 UTC+3

По итогам января-июля этого года объем погрузки вырос на 15,1%, до 1,7 млрд тонн

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ПЕКИН, 17 августа. /ТАСС/. Объем погрузки на сети Китайской железной дороги по итогам июля 2017 года составил 246 млн тонн, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Xinhua со ссылкой на данные China Railway Corporation (CRC).

В июне рост объемов в годовом сопоставлении составил 15,5%.

Погрузка на сети высокоскоростных магистралях увеличилась в июле текущего года на 70%.

По итогам января-июля этого года объем погрузки вырос на 15,1%, до 1,7 млрд тонн.

Во втором квартале 2017 года ВВП Китая вырос на 6,9%, что соответствует уровню прошлого года. Однако этот показатель превысил прогноз китайского правительства - 6,5%.

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