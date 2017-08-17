Объем грузовых ж/д перевозок в Китае растет благодаря устойчивой экономике

Лямин и Красильников вышли в плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу с первого места в группеСпорт 17 августа, 14:08
Геркус: юношеский футбольный турнир UTLC Cup может проходить и в будущемСпорт 17 августа, 13:59
Футболист "Локомотива" Чорлука рассчитывает вернуться в строй к концу октябряСпорт 17 августа, 13:56
Ученые: солнечный ветер вызвал магнитную бурю на ЗемлеНаука 17 августа, 13:55
Чабан назначен главным тренером сборной России по бобслею и скелетонуСпорт 17 августа, 13:45
"Локомотив" получит €2,6 млн за участие в групповом этапе Лиги Европы сезона-2017/18Спорт 17 августа, 13:45
Более 1,1 млн человек обратились службу занятости в 2017 годуОбщество 17 августа, 13:32
Марченко решил вернуться в КХЛ до того, как "Торонто" выставил его на драфт отказов НХЛСпорт 17 августа, 13:32
Guardian: Великобритания сохранит безвизовый режим для европейцев после выхода из ЕСМеждународная панорама 17 августа, 13:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 17 августа. /ТАСС/. Объем погрузки на сети Китайской железной дороги по итогам июля 2017 года составил 246 млн тонн, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Xinhua со ссылкой на данные China Railway Corporation (CRC).
В июне рост объемов в годовом сопоставлении составил 15,5%.
Погрузка на сети высокоскоростных магистралях увеличилась в июле текущего года на 70%.
По итогам января-июля этого года объем погрузки вырос на 15,1%, до 1,7 млрд тонн.
Во втором квартале 2017 года ВВП Китая вырос на 6,9%, что соответствует уровню прошлого года. Однако этот показатель превысил прогноз китайского правительства - 6,5%.