НМТП совместно с Cargill и ПКФ "Профит" построят терминал по перевалке растительных масел

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Новороссийский морской торговый порт (НМТП) в июне подписал меморандум с Cargill и ООО ПКФ "Профит" (представляет интересы НМЖК и Wilmar International) о строительстве терминала по перевалке растительных масел, сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным "Ъ", новый терминал планируется разместить на территории Новороссийского вагоноремонтного завода, который был выкуплен НМТП за 1,6 млрд руб. Из программы развития НМТП до 2020 года следует, что проект предполагает расширение мощностей по перевалке растительных масел с 200-250 тыс. тонн до 1,5 млн тонн в год, отмечает газета. Сроки реализации - 2016-2019 гг., объем инвестиций оценивается в 1,2 млрд руб.

В настоящее время у Cargill, Wilmar и НМЖК нет собственных терминалов по перевалке растительных масел в России. По словам одного из собеседников "Ъ", для Wilmar и НМЖК участие в проекте дает возможность нарастить экспорт в Китай, а для Cargill терминал станет еще одним каналом сбыта для нового завода в Волгоградской области мощностью 280 тыс. тонн масла в год.

Ранее НМТП планировал строить терминал в партнерстве с Объединенной зерновой компанией (50% плюс одна акция принадлежит государству в лице Росимущества, остальное у Группы "Сумма"), но проект не состоялся.

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и объединяет ОАО "НМТП", ООО "Приморский торговый порт", ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот НМТП", ОАО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП".

Акциями НМТП владеют СП группы "Сумма" и "Транснефти" (50,1%), Росимущество (20%), структуры РЖД (5,3%) и дочерняя компания "Транснефти" ЗАО "Транснефть-Сервис" (10,5%). Остальные акции - у миноритариев и free float.

В 2016 году грузооборот достиг 147 млн тонн, включая 172 тыс. тонн растительных масел.

Cargill - один из крупнейших мировых торговцев сельхозсырьем. В России управляет в том числе элеваторами, речным зерновым терминалом в Ростове-на-Дону. Выручка Cargill в 2016 году - $107,2 млрд, российской "дочки" ООО "Каргилл" - 71,8 млрд руб. (данные компании и "СПАРК-Интерфакса").

Wilmar - один из крупнейших азиатских агрохолдингов со штаб-квартирой в Сингапуре. В России работает в партнерстве с группой НМЖК, чья совокупная выручка за 2016 год составила 57,1 млрд руб. Выручка Wilmar за тот же период - $41,4 млрд.