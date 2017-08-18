Грузооборот группы НМТП в январе-июле снизился на 1%, до 85,2 млн т

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Грузооборот терминалов группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) в январе-июле 2017 года снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 85,2 млн т. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
В частности, перевалка наливных грузов в отчетном периоде сократилась на 4%, до 64,54 млн т, объемы навалочных грузов увеличились на 32,8%, до 8,65 млн т, перевалка генеральных грузов снизилась на 7,5% и составила 8,25 млн т. Контейнерооборот вырос на 12,7% и достиг 3,54 млн тонн или 354 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера).
Максимальный рост показала перевозка скоропортящихся грузов: она выросла в 5,5 раза, до 172,1 тыс. тонн.
Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и объединяет ОАО "НМТП", ООО "Приморский торговый порт", ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот НМТП", ОАО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП".