МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. РЖД просит стивидоров обновить оборудование, чтобы оно не повреждало вагоны при разгрузке, сообщает газета "Ведомости".

Так, по данным издания, за 2016 год РЖД выявили более 110 тыс. повреждений, нанесенных вагонам при разгрузке в портах, а за первое полугодие 2017 г. - более 50 тыс., 90% из них "дефицитные" полувагоны. По версии компании, основная причина - использование грейферов.

Порты, как отмечает газета, заинтересованы в минимизации повреждений, однако указывают на то, что оборудование стоит дорого: от $1-3 млн за специальный манипулятор (их нужно 2-15 единиц) до 10 млрд руб. за комплекс с вагоноопрокидывателями.

На перевалку угля с помощью грейферов приходится около 52% погрузки (от 138 млн т экспорта угля в 2016 г.), говорит источник газеты в одной из компаний- грузоотправителей. Как правило, такой способ используют универсальные порты, грузовая база которых менялась с течением времени или может меняться в будущем. Например, Новороссийский морской торговый порт, Универсальный перегрузочный комплекс в Усть-Луге, Мурманск, Владивосток, рассказывает собеседник "Ведомостей". Повреждения вагонов от грейферов могут составлять от 2 до 12% - это зависит от технологии работы порта, квалификации работников и размера грейфера (небольшие безопаснее), отмечает он.

А вот парк приема-отправки груза с вагоноопрокидывателями требует не только существенных инвестиций, но и территорий для строительства железнодорожных подходов, добавил он. Близость города, историческая застройка зачастую не позволяют этого сделать - в Новороссийске, Находке, Мурманске, Владивостоке, Санкт- Петербурге.