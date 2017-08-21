Власти Карелии предложили передать в федеральную собственность дорогу до границы с ЕС

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 августа. /ТАСС/. Власти Карелии предложили передать из региональной в федеральную собственность ведущую к границе с Финляндией дорогу Кочкома - Тикша - Ледмозеро - Костомукша - Госграница. Об этом в понедельник сообщил врио главы региона Артур Парфенчиков на совещании по вопросу развития сети автодорог республики, в котором принял участие министр транспорта России Максим Соколов.

"В июле текущего года в адрес президента Российской Федерации направлено обращение по вопросу оказания содействия в передаче в федеральную собственность дороги Кочкома - Тикша - Ледмозеро - Костомукша - Госграница протяженностью 232 км. Дорога имеет не только региональное, не только федеральное, но и международное значение, потому что здесь проходит кратчайший маршрут для автотранспорта, следующего из северных территорий Финляндии, Швеции, Норвегии в Карелию, а далее в Архангельск, Коми и другие регионы страны. В связи с этим прошу вас, Максим Юрьевич (Соколов - прим. ТАСС), поддержать правительство Карелии в данном вопросе", - сказал Парфенчиков.

По его словам, придание федерального статуса дороге позволит значительно улучшить условия движения автотранспорта к многостороннему автомобильному пункту пропуска (МАПП) Люття, что во многом позволит разгрузить пункты пропуска на юге Карелии и в Ленинградской области. Парфенчиков напомнил, что дорога от трассы Сортавала до МАПП "Вяртсиля" в этом году была передана на федеральный уровень.

"Мы видим, что в перспективе можно говорить и о направлении на Костомукшу с точки зрения принятия в федеральную собственность, хотя, конечно, можно и другие дороги рассматривать. Конечно, всех дорог в федеральную собственность не возьмешь, да и возможности федерального дорожного фонда, несмотря на него объемы, не бесконечны", - сказал Соколов.

Он отметил, что министерство всегда находится с руководством Карелии в тесном контакте. Основанная задача на этот год, уточнил министр, сдать в конце года строящийся в Петрозаводске Гоголевский мост.