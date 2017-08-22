Совет директоров "Аэрофлота" 31 августа обсудит покупку шести Boeing 777

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Совет директоров "Аэрофлота" на заседании 31 августа обсудит вопрос о покупке шести новых дальнемагистральных воздушных судов Boeing 777-300ER. Об этом говорится в материалах авиакомпании.

Кроме того, на заседании будут обсуждаться сделка с АО "ВЭБ-лизинг" и АО "Гражданские самолеты Сухого" по аренде двадцати самолетов регионального класса Sukhoi SuperJet 100, сделка по продаже четырех воздушных судов Airbus A321-211, вопрос об избрании председателя совета директоров и другие вопросы.

В мае 2017 года совет директоров обсудил реализацию стратегии "Аэрофлота". Так, предусматривается, что количество воздушных судов в совокупном флоте группы к 2022 году должно составить 402 единицы. При этом стратегия развития авиапарка предполагает рост доли машин отечественного производства за счет ввода в эксплуатацию 50 воздушных судов Sukhoi SuperJet 100 и столько же МС-21.

В группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "Аврора". Контрольный пакет акций "Аэрофлота" (51,17%) принадлежит государству в лице Росимущества. Дочка "Аэрофлота" - "Аэрофлот-финанс" - владеет пакетом квазиказначейских бумаг в размере 4,47%, Ростех - 3,26% акций.