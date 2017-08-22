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"ТихвинСпецМаш" получил сертификат на производство вагонов-платформ грузоподъемностью 80 т

Экономика и бизнес Транспорт
22 августа, 12:57 UTC+3

Вагоны предназначены для перевозки крупнотоннажных контейнеров, в том числе контейнеров-цистерн с опасными грузами

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. АО "ТихвинСпецМаш" (входит в железнодорожный холдинг ОВК) получило сертификат ФБУ "Регистр по сертификации на федеральном железнодорожном транспорте" на производство 40-футовых вагонов-платформ для перевозки контейнеров, в том числе контейнеров-цистерн с опасными грузами, сообщает пресс-служба ОВК.

Фитинговые платформы модели 13-6851-05 оснащены ходовой частью с нагрузкой 25 тс. Увеличенная до 80 т грузоподъемность и длина вагона в 14,62 м позволяют перевозить крупнотоннажные контейнеры с массой брутто до 36 т, отмечается в сообщении.

Фитинговая платформа разработана Всесоюзным научно- исследовательским центром транспортных технологий. Межремонтный пробег платформы составляет 800 тыс. км (или 8 лет). Срок службы - 40 лет.

По данным компании, спрос на платформы растет последние несколько лет в соответствии с мировым трендом контейнеризации перевозок, а также по мере восстановления импорта товаров в РФ. Так, Россия в январе-июле 2017 года увеличила импорт товаров на 27,4% в годовом выражении.

ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (НПК ОВК) создана в 2012 году, является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.

В состав холдинга входят: Тихвинский вагоностроительный заводо, предприятия "ТихвинХимМаш", "ТихвинСпецМаш" и НПЦ "Пружина", лизинговая компания Rail1520, транспортный оператор UNICON 1520, вагоноремонтное предприятие "Титран- Экспресс" и Всероссийский инжиниринговый центр транспортных технологий.

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