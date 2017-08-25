Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Индонезийская компания инвестирует $1 млрд в строительство угольного порта во Вьетнаме

Экономика и бизнес Транспорт
25 августа, 14:50 UTC+3

Мощность порта составит 15-20 млн тонн угля в год

Поделиться
Материал из 1 страницы

ДЖАКАРТА, 25 августа. /ТАСС/. Индонезийская компания Intra Asia Indonesia заключила соглашение об участии в проекте строительства угольного порта на юге Вьетнама, сообщает SeaTrade Maritime со ссылкой на местные СМИ.

Проект предусматривает инвестиции в размере $1 млрд, мощность порта составит 15-20 млн тонн угля в год.

На церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между Intra Asia и Hong Pat Coal and Resources в Джакарте компании заявили, что новый порт позволит сократить стоимость импорта угля из Индонезии.

Представитель Intra Asia Indonesia отметил, что строительство порта обеспечит стабильность экспорта угля из Индонезии во Вьетнам и будет способствовать развитию энергетической отрасли страны. По его словам, Индонезия планирует в этом году поставить во Вьетнам 4,5 млн тонн угля.

По данным официальной таможенной статистики Вьетнама, за первые семь месяцев этого года страна импортировала 7,92 млн тонн угля, из них 5 млн тонн было поставлено для Electricity Vietnam (EVN). Согласно прогнозам, объемы импорта угля к 2020 году вырастут до 11 млн тонн, к 2025 году - до 19 млн тонн. С учетом планов строительства семи новых электростанций в дельте реки Меконг, к 2030 году спрос на уголь может возрасти до 43 млн тонн в год.

Однако большинство вьетнамских морских портов мелководные, их мощности не позволяют переваливать крупные партии угля. Большинство специализированных угольных портов страны могут принимать суда дедвейтом 20-30 тыс. тонн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев утвердил перечень вузов с правом присуждать ученые степени
2
В Австрии за создание преступной группировки задержаны девять чеченцев
3
Из-за сильного дождя под Петербургом подтопило несколько домов и улиц
4
Фурсенко: "Зенит" обязан выходить из группы Лиги Европы
5
Убит депутат парламента Чечни
6
Генштаб ВС РФ: в Сирии появилась новая группировка более чем из 25 тыс. боевиков
7
Ученые разгадали тайну гибели первой в истории подлодки, потопившей корабль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама