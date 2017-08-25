Индонезийская компания инвестирует $1 млрд в строительство угольного порта во Вьетнаме

ДЖАКАРТА, 25 августа. /ТАСС/. Индонезийская компания Intra Asia Indonesia заключила соглашение об участии в проекте строительства угольного порта на юге Вьетнама, сообщает SeaTrade Maritime со ссылкой на местные СМИ.

Проект предусматривает инвестиции в размере $1 млрд, мощность порта составит 15-20 млн тонн угля в год.

На церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между Intra Asia и Hong Pat Coal and Resources в Джакарте компании заявили, что новый порт позволит сократить стоимость импорта угля из Индонезии.

Представитель Intra Asia Indonesia отметил, что строительство порта обеспечит стабильность экспорта угля из Индонезии во Вьетнам и будет способствовать развитию энергетической отрасли страны. По его словам, Индонезия планирует в этом году поставить во Вьетнам 4,5 млн тонн угля.

По данным официальной таможенной статистики Вьетнама, за первые семь месяцев этого года страна импортировала 7,92 млн тонн угля, из них 5 млн тонн было поставлено для Electricity Vietnam (EVN). Согласно прогнозам, объемы импорта угля к 2020 году вырастут до 11 млн тонн, к 2025 году - до 19 млн тонн. С учетом планов строительства семи новых электростанций в дельте реки Меконг, к 2030 году спрос на уголь может возрасти до 43 млн тонн в год.

Однако большинство вьетнамских морских портов мелководные, их мощности не позволяют переваливать крупные партии угля. Большинство специализированных угольных портов страны могут принимать суда дедвейтом 20-30 тыс. тонн.