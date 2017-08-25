Северная ЖД возобновляет перевозки для НПЗ им. Менделеева в Ярославской области

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Северная железная дорога (СЖД, филиал ОАО "РЖД") возобновляет перевозки сырья и готовой продукции для НПЗ им. Менделеева, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

"В Ярославской области после двухлетнего перерыва заработал НПЗ им. Менделеева, запуск которого состоялся 23 августа. Транспортные потребности предприятия обеспечивает Северная железная дорога", - говорится в сообщении.

Основная выпускаемая продукция - бензин газовый, дистиллят газового конденсата и мазут. В 2014 году объем выпуска нефтепродуктов ОАО "ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева" составлял более 330 тыс. тонн. Из-за нестабильной ситуации на нефтяном рынке объем производства в 2015 году был снижен более чем вдвое - до 150,9 тыс. тонн, затем производство было остановлено. Работа по его возобновлению началась в 2017 году. Уже в августе начался завоз сырья на предприятие через станцию Тутаево. К моменту открытия производственного цикла завода объем завезенной нефти составил около 12 тыс. тонн.

В настоящее время НПЗ планируется увеличение объемов производства и расширение видов выпускаемой продукции. На начальном этапе гарантированный объем перевозки нефтепродуктов по СЖД до конца 2017 года составит 100 тыс. тонн с дальнейшим увеличением. Около 30% продукции предприятия отправляется по железной дороге на экспорт.

Максимальная мощность предприятия оценивается сегодня в 500 тыс. тонн ежегодно.