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Северная ЖД возобновляет перевозки для НПЗ им. Менделеева в Ярославской области

Экономика и бизнес Транспорт
25 августа, 15:46 UTC+3

Запуск нефтеперерабатывающего завода состоялся 23 августа

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Северная железная дорога (СЖД, филиал ОАО "РЖД") возобновляет перевозки сырья и готовой продукции для НПЗ им. Менделеева, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

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"В Ярославской области после двухлетнего перерыва заработал НПЗ им. Менделеева, запуск которого состоялся 23 августа. Транспортные потребности предприятия обеспечивает Северная железная дорога", - говорится в сообщении.

Основная выпускаемая продукция - бензин газовый, дистиллят газового конденсата и мазут. В 2014 году объем выпуска нефтепродуктов ОАО "ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева" составлял более 330 тыс. тонн. Из-за нестабильной ситуации на нефтяном рынке объем производства в 2015 году был снижен более чем вдвое - до 150,9 тыс. тонн, затем производство было остановлено. Работа по его возобновлению началась в 2017 году. Уже в августе начался завоз сырья на предприятие через станцию Тутаево. К моменту открытия производственного цикла завода объем завезенной нефти составил около 12 тыс. тонн.

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В настоящее время НПЗ планируется увеличение объемов производства и расширение видов выпускаемой продукции. На начальном этапе гарантированный объем перевозки нефтепродуктов по СЖД до конца 2017 года составит 100 тыс. тонн с дальнейшим увеличением. Около 30% продукции предприятия отправляется по железной дороге на экспорт.

Максимальная мощность предприятия оценивается сегодня в 500 тыс. тонн ежегодно.

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