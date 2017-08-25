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Объем перевозок AirBridgeCargo увеличился в I полугодии на 16%

Экономика и бизнес Транспорт
25 августа, 17:54 UTC+3

Компания за отчетный период перевезла 335 тыс. тонн грузов

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Авиакомпания AirBridgeCargo по итогам января-июня 2017 года перевезла 335 тыс. тонн грузов, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.

Коэффициент загрузки воздушных судов компании вырос на 4 пр.п., до 71%, грузооборот - на 13%. Рост объемов в значительной степени был обусловлен увеличением спроса на перевозки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В марте 2017 года парк самолетов AirBridgeCargo пополнился десятым Boeing-747-8F, таким образом, флот компании вырос до 17 грузовых лайнеров семейства 747, что в свою очередь обеспечило рост количества рейсов в рамках маршрутной сети на 7%.

С запуском в апреле нового сервиса в Тайбэй (Тайвань) маршрутная сеть авиакомпании в АТР достигла 12 направлений - в 2 раза больше, чем два года назад. Авиакомпания на сегодняшний день также выполняет регулярные рейсы в Токио, Сеул, Сингапур, Ханой, Пномпень, Гонконг, Шанхай, Пекин, Чэнду, Чунцин и Чжэнчжоу.

Авиакомпания сообщила, что новый сервис в Тайбэй пользуется значительным спросом, объем перевозок уже достиг около 1 тыс. тонн в месяц. Рост спроса на экспорт из Европы обусловил 20%-ое увеличение объемов перевозок авиакомпании в целом по АТР.

В сообщении также отмечается рост объемов в сегменте доставки фармацевтических и негабаритных грузов.

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