"Ведомости": НПФ "Благосостояние" может продать свои акции "Трансконтейнера"

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Частью подготовки НПФ "Благосостояние" к акционированию может стать продажа доли фонда в "Трансконтейнере" (24,5%), сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близких к ОАО "РЖД".
По словам собеседников издания, до 1 января 2019 г. НПФ "Благосостояние" должен быть акционирован, но перед этим фонд рассчитывает избавиться от части активов, чтобы улучшить финансовое положение, и первыми как раз могут стать акции "Трансконтейнера".
РЖД заинтересованы в том, чтобы выручить за пакет как можно больше, поэтому хотели бы, чтобы пакет "Благосостояния" продавался по согласованию с ними, рассказал один из собеседников "Ведомостей". Такой крупный пакет (74,5%) позволит рассчитывать на хорошую премию к рынку - 25-30%, говорит другой собеседник.
По словам чиновника, если РЖД продает свой пакет, оставлять долю "Благосостояния" не имеет смысла. Представители РЖД и "Благосостояния" от комментариев отказались. В Минтрансе газете сказали лишь, что рассматриваются различные варианты продажи "Трансконтейнера".
"Трансконтейнер" - прибыльный актив и фонд мог бы долю в нем сохранить, отметил источник, близкий к "Трансконтейнеру", собеседник газеты. Экономика выходит из кризиса, контейнерные перевозки стали основным типом транспортировки грузов для Большого китайского шелкового пути, отмечает он: перевозка контейнеров за семь месяцев, по данным РЖД, выросла на 20,4% до 1,52 млн TEU, поднялись ставки аренды платформ для перевозки контейнеров.