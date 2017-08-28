Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ведомости": НПФ "Благосостояние" может продать свои акции "Трансконтейнера"

Экономика и бизнес Транспорт
28 августа, 11:37 UTC+3

РЖД заинтересованы в том, чтобы выручить за пакет как можно больше, поэтому хотели бы, чтобы пакет "Благосостояния" продавался по согласованию с ними

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Частью подготовки НПФ "Благосостояние" к акционированию может стать продажа доли фонда в "Трансконтейнере" (24,5%), сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близких к ОАО "РЖД".

По словам собеседников издания, до 1 января 2019 г. НПФ "Благосостояние" должен быть акционирован, но перед этим фонд рассчитывает избавиться от части активов, чтобы улучшить финансовое положение, и первыми как раз могут стать акции "Трансконтейнера".

РЖД заинтересованы в том, чтобы выручить за пакет как можно больше, поэтому хотели бы, чтобы пакет "Благосостояния" продавался по согласованию с ними, рассказал один из собеседников "Ведомостей". Такой крупный пакет (74,5%) позволит рассчитывать на хорошую премию к рынку - 25-30%, говорит другой собеседник.

По словам чиновника, если РЖД продает свой пакет, оставлять долю "Благосостояния" не имеет смысла. Представители РЖД и "Благосостояния" от комментариев отказались. В Минтрансе газете сказали лишь, что рассматриваются различные варианты продажи "Трансконтейнера".

"Трансконтейнер" - прибыльный актив и фонд мог бы долю в нем сохранить, отметил источник, близкий к "Трансконтейнеру", собеседник газеты. Экономика выходит из кризиса, контейнерные перевозки стали основным типом транспортировки грузов для Большого китайского шелкового пути, отмечает он: перевозка контейнеров за семь месяцев, по данным РЖД, выросла на 20,4% до 1,52 млн TEU, поднялись ставки аренды платформ для перевозки контейнеров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД рассказали, для чего нужно менять правила кругового движения
2
СМИ: психологи назвали потерю смысла в работе проблемой века
3
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
4
Источник: в убийстве блогера в Парке Горького подозревают сына актера из "Интернов"
5
Украина планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ
6
Номер журнала Elle с Брижит Макрон на обложке побил 10-летний рекорд продаж
7
ФАС поддержала предложения Минфина по реформированию ОСАГО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама