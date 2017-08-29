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Globaltrans планирует до конца 2017 года приобрести около 2 тыс. грузовых вагонов

Экономика и бизнес Транспорт
29 августа, 10:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

В частности, Globaltrans намерена купить полувагоны на вторичном рынке, а также новые танк-контейнеры для транспортировки нефтехимической продукции и железнодорожные платформы

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Globaltrans планирует до конца 2017 года приобрести около 2 тыс. грузовых вагонов, говорится в сообщении компании.

"Приоритетом остается изучение выгодных возможностей консолидации и расширения бизнеса. Группа планирует продолжить выборочные инвестиции в зависимости от спроса. Планы включают приобретение около 2 тыс. единиц подвижного состава (около 3% собственного парка группы) в 2017 году", - отмечает компания. В частности, Globaltrans намерена купить полувагоны на вторичном рынке, а также новые танк-контейнеры для транспортировки нефтехимической продукции и железнодорожные платформы.

"В сегменте полувагонов сохраняется благоприятная ценовая конъюнктура в зависимости от изменения экономической ситуации и баланса спроса и предложения. По ожиданиям, рыночная конъюнктура в сегменте железнодорожных перевозок нефтепродуктов и нефти останется сложной", - отмечается в сообщении.

Согласно отчетности Globaltrans по международным стандартам финансовой отчетности, чистая прибыль группы в первом полугодии выросла в 2,9 раза - до 6,7 млрд рублей.

 

О компании

 

Globaltrans - группа компаний, осуществляющая деятельность в сфере грузовых железнодорожных перевозок на территории России, СНГ и стран Балтии. Основным направлением деятельности группы является оказание услуг по железнодорожной перевозке грузов.

По состоянию на 30 июня 2017 года общий парк подвижного состава группы насчитывает около 67 тыс. единиц. Основу парка составляют универсальные полувагоны и железнодорожные цистерны. Более 91% от общего парка находится в собственности группы. Средний возраст собственного парка составляет 11 лет.

Free float Globaltrans составляет 54,5%, по 11,5% принадлежит бизнесменам Никите Мишину, Константину Николаеву и Андрею Филатову через специальные компании. Глобальные депозитарные расписки Globaltrans имеют листинг на основном рынке Лондонской фондовой биржи с мая 2008 года.

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