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АК Pegasus приняла решение продолжить выполнение рейсов из Нижнего Новгорода в Стамбул

Экономика и бизнес Транспорт
29 августа, 13:54 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 29, августа. /ТАСС

Изначально авиакомпания планировала осуществлять регулярные рейсы только в период высокого летнего сезона

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 августа. /ТАСС/. Прямые регулярные рейсы из нижегородского аэропорта Стригино в Стамбул будут продлены. Авиакомпания Pegasus приняла решение сохранить полеты в осенне-зимнем расписании, сообщает пресс-служба транспортного узла во вторник.

"В осенне-зимнем расписании международного аэропорта Стригино остаются прямые регулярные рейсы авиакомпании Pegasus в Стамбул. Авиакомпания Pegasus планирует выполнять рейсы дважды в неделю по понедельникам и пятницам", - говорится в сообщении. Отмечается также, что время в пути занимает три с половиной часа, полеты совершает Boeing 737-800.

Как отметили в пресс-службе, изначально авиакомпания планировала осуществлять регулярные рейсы только в период высокого летнего сезона. Но, оценив спрос на это направление, изменила свое решение. По данным пресс-службы Стригино, по итогам лета Стамбул пошел в пятерку самых популярных направлений у нижегородцев.

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