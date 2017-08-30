Исправность электричек с декабря начнут проверять с помощью планшетов и штрих-кодов

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Исправность пригородных поездов начнут проверять с помощью штрих-кодов и планшетов. Пилотный проект запустят в декабре 2017 года, сообщается в среду на портале мэра Москвы со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
"Создается новая автоматизированная система для пригородного железнодорожного комплекса. Она позволит с помощью мобильных устройств в режиме реального времени объективно контролировать полноту и качество проведенных работ по техническому обслуживанию подвижного состава. Ответственные работники будут проверять весь поезд, включая все его детали, которые отвечают за исправность состава", - отметили в пресс-службе перевозчика.
На первом этапе проверку исправности электропоездов будут проводить в одном из парков ЦППК. Если проект окажется успешным, то подобную систему внедрят на всех поездах компании.