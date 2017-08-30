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Fesco увеличивает число сервисов на сухопутном коридоре Китай - Монголия - Россия

Экономика и бизнес Транспорт
30 августа, 11:52 UTC+3 ТАСС

Предполагается, что грузовой базой для сервиса станут товары народного потребления, текстильной промышленности, обувь провинции Фуцзянь

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Материал из 1 страницы
© Группа Fesco

ТАСС, 30 августа. Транспортная группа Fesco увеличивает количество регулярных железнодорожных сервисов из Китая и совместно с китайской транспортной компанией SWIFT запустит контейнерный поезд FESCO Mongolian Shuttle из Сямыня (КНР) в Москву. Об этом говорится в сообщении компании.

"Первый состав с 82 TEU (эквивалент 20-футового контейнера - ТАСС) отправился из провинции Фуцзянь на станцию Купавна Московской железной дороги 25 августа. Время в пути следования составит 14 суток. По мере увеличения ритмичности перевозок планируется вывести FESCO Mongolian Shuttle на две регулярные отправки в месяц, в перспективе - на еженедельную основу," - отмечается в сообщении.

Предполагается, что грузовой базой для сервиса станут товары народного потребления, текстильной промышленности, обувь провинции Фуцзянь, а также продукция, производимая и прибывающая из других регионов в Шанхай, Нинбо, Гуанчжоу.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор "Трансгарант", 50% акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении Fesco находится порядка 36 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет 3,5 тыс. единиц. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

Основной акционер ДВМП - группа "Сумма" братьев Магомедовых (32,5% акций). GHP Group принадлежит 23,8%, TPG - 17,4% акций. В свободном обращении находятся 26,3% акций. Акции компании торгуются на Московской бирже.

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