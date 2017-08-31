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Минфин подготовил законопроект о расчете тарифов для стивидорных компаний в рублях

Экономика и бизнес Транспорт
31 августа, 10:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал с 1 января 2018 года перейти на рубли при расчете тарифов для стивидорных компаний

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Минфин России подготовил законопроект о внесении изменений в ГК РФ в части установления валюты денежных требований, направленный на установление тарифов в рублях для стивидорных компаний (компаний, занимающихся разгрузкой и погрузкой в портах). Такая информация содержится в пояснительной записке к проекту федерального закона, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно тексту пояснительной записки, законопроект исходит из того, что в ГК РФ отсутствуют нормы, которые в обязательном порядке позволяют устанавливать цены, тарифы и другие платежи в рублях, что вызывает трудности и неоднозначное толкование в правоприменительной практике.

При этом отмечается, что о расчет тарифов в иностранной валюте допускается в случаях, установленных федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле".

"Такие случаи установлены в отношении разрешенных валютных операций между резидентами, в отношении валютных операций по сделкам между уполномоченными банками, совершаемыми ими от своего имени и за свой счет в порядке, установленном ЦБ РФ, в отношении валютных операций между резидентами и уполномоченными банками, а также в отношении валютных операций между резидентами при факторинговых операциях", - указывается в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал с 1 января 2018 года перейти на рубли при расчете тарифов для стивидорных компаний.

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