РЖД и "Казакстан темир жолы" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

АСТАНА, 31 августа. /ТАСС/. Руководители АО "НК "Казакстан темир жолы" ("Казахстанские железные дороги") Канат Алпысбаев и ОАО "РЖД" - Олег Белозеров подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве между двумя компаниями. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании "Казакстан темир жолы" (КТЖ).

Подписание соглашения состоялось на полях VI Международного железнодорожного салона техники и технологий "ЭКСПО-1520" в городе Щербинке. "Документ направлен на совместное развитие трансевразийских коридоров, создание альянсов и совместных предприятий, продвижение новых транспортно-логистических сервисов, разработку сквозных тарифов на перевозки грузов, развитие межгосударственных железнодорожных пассажирских перевозок", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в целях реализации соглашения планируется создать совместную рабочую группу с участием уполномоченных представителей АО "НК "КТЖ" и ОАО "РЖД", разработать план мероприятий по реализации основных направлений стратегического сотрудничества между двумя компаниями.

"В ходе рабочей встречи руководители железнодорожных администраций Казахстана и России констатировали динамичное развитие сотрудничества между АО "НК "КТЖ" и ОАО "РЖД" по повышению объемов, качества и эффективности перевозок грузов и пассажиров в международном сообщении. Стороны также обсудили проект развития грузопассажирского железнодорожного коридора "Евразия" и дальнейшее развитие Объединенной транспортно-логистической компании", - информирует пресс-служба КТЖ.

ВСМ "Евразия"

Проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Евразия" соединит Европу и Китай. Общая протяженность магистрали составит 9 тыс. 447 км (расстояние Пекин - Москва - Берлин), в том числе участок Брест - Достык (4 тыс. 851 км, из которых по территории РФ - 2 тыс. 366 км). Общие капитальные затраты на строительство участка Брест (Белоруссия) - Достык (Казахстан) составляют 7,08 трлн рублей, участка Достык - Урумчи (Китай) - 0,76 трлн рублей.

Стоимость российского участка ВСМ "Евразия" оценивается в 3,58 трлн рублей. Предполагается, что ВСМ по России пройдет от станции Красное (Смоленская область, недалеко от границы с Белоруссией) до станции Золотая сопка (Челябинская область, недалеко от границы с Казахстаном).

В настоящее время идет проектирование участка Москва - Казань, который в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали "Евразия". Начало строительства ВСМ Москва - Казань запланировано на 2018 год, ввод в эксплуатацию - на 2023 год.