"Синара-ТМ" в четверг подпишет контракт на поставку 36 путевых машин в Иран

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ЩЕРБИНКА, 31 августа. /ТАСС/. "Синара - Транспортные машины" (входит в группу "Синара") в четверг подпишет контракт на поставку 36 путевых машин в Иран на 24 млн евро, заявил заместитель генерального директора компании Антон Зубихин, выступая в рамках железнодорожного салона Expo 1520.
"Нами на заводе "Калугапутьмаш" производятся достаточно современные машины. Мы их поставляем в Индию, в Пакистан, и сегодня мы заключаем контракт на 24 млн евро для поставки 36 путевых машин в Иран", - сказал он.
ОАО "Калугапутьмаш" входит в пятерку крупнейших производителей путевой железнодорожной техники, выпускающих более 70% всего объема производства машин для строительства, планового ремонта путей и машин для текущего содержания путей в России.
В марте 2014 года диверсифицированная компания "Синара - Транспортные машины" (входит в группу "Синара" Дмитрия Пумпянского), приоритетным бизнес-направлением которой является транспортное машиностроение, приобрела контрольный пакет акций "Калугапутьмаш".