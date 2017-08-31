Ярославский филиал ПГК за 7 месяцев увеличил объем погрузки удобрений на 40%

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Ярославский филиал АО "Первая грузовая компания" (ПГК) по итогам января-июля 2017 года погрузил 983 млн тонн химических и минеральных удобрений, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.

Грузооборот филиала в данном сегменте увеличился на 38% и составил 1,5 млрд т-км.

Объем экспортных перевозок по сравнению с аналогичными показателями прошлого года увеличился в два раза, до 244 тыс. тонн. Погрузка на внутрироссийских направлениях выросла на 26% к уровню 2016 года и составила 738 тыс. тонн.

Грузы следовали в полувагонах со станций Кошта и Череповец-2 Северной железной дороги в адрес грузополучателей Юго-Восточной, Московской, Северо-Кавказской железных дорог, а также на экспорт - в Прибалтику и Белоруссию.