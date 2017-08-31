Ярославский филиал ПГК за 7 месяцев увеличил объем погрузки удобрений на 40%

Кавагути и Смирнов продолжают тренироваться и не исключают участия в чемпионате РоссииСпорт 31 августа, 15:37
Все объекты инфраструктуры вокруг стадиона ЧМ в Калининграде будут сданы к концу годаСпорт 31 августа, 15:36
Источник: футболист Алексей Ионов перейдет из "Динамо" в "Ростов"Спорт 31 августа, 15:34
Сборная Японии обыграла команду Австралии и обеспечила себе участие в ЧМ-2018 по футболуСпорт 31 августа, 15:33
ПКР надеется на рациональное решение МПК в вопросе допуска россиян на Паралимпиаду-2018Спорт 31 августа, 15:31
Выборы Гануса на пост гендиректора РУСАДА прошли под наблюдением экспертов WADAСпорт 31 августа, 15:28
"Рубин" подписал контракт с футболистом Сесаром НавасомСпорт 31 августа, 15:25
Красноярские ученые выделили новый штамм бактерий для производства бактериальной целлюлозыНаука 31 августа, 15:19
Фигуристы Кавагути и Смирнов не выступят на сентябрьских контрольных прокатах в СочиСпорт 31 августа, 15:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Ярославский филиал АО "Первая грузовая компания" (ПГК) по итогам января-июля 2017 года погрузил 983 млн тонн химических и минеральных удобрений, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.
Грузооборот филиала в данном сегменте увеличился на 38% и составил 1,5 млрд т-км.
Объем экспортных перевозок по сравнению с аналогичными показателями прошлого года увеличился в два раза, до 244 тыс. тонн. Погрузка на внутрироссийских направлениях выросла на 26% к уровню 2016 года и составила 738 тыс. тонн.
Грузы следовали в полувагонах со станций Кошта и Череповец-2 Северной железной дороги в адрес грузополучателей Юго-Восточной, Московской, Северо-Кавказской железных дорог, а также на экспорт - в Прибалтику и Белоруссию.