РЖД в августе увеличили перевозку пассажиров на 9%, до 102 млн человек

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Число пассажиров, пользующихся услугами ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), в августе 2017 года составило 101,98 млн человек, что на 9% превысило аналогичный показатель августа прошлого года. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В частности, в пригородном сообщении было отправлено 89,58 млн пассажиров (рост на 10,8%), в дальнем следовании - 12,4 млн (снижение на 2,2%).

Пассажирооборот в августе составил 16,17 млрд пассажиро-километров, что на 4,1% меньше, чем годом ранее.

Перевозки пассажиров за январь-август 2017 г. в годовом выражении увеличились на 9,3%, до 735,3 млн человек, в том числе в пригородном сообщении был зафиксирован рост на 10,5% - до 665 млн человек, а в дальнем следовании - снижение на 0,7%, до 70,3 млн пассажиров.

По итогам 2016 года перевозка пассажиров на сети РЖД выросла на 1,6% и достигла почти 1,04 млрд человек. Из них поездами дальнего следования перевезено 101,4 млн пассажиров, что на 3,6% больше, чем годом ранее, в пригородном сообщении - 935,7 млн человек (рост показателя на 1,4%).