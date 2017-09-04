Консорциум инвесторов во главе с РФПИ закрыл сделку по покупке 25% УК аэропорта Пулково

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Консорциум в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Mubadala Development Company и ряда ближневосточных и азиатских соинвесторов, а также Baring Vostok и связанных фондов, закрыл сделку по покупке 25% управляющей компании аэропорта Пулково - "Воздушные ворота северной столицы". Об этом говорится в сообщении РФПИ.
"Мы уверены, что появление новых акционеров будет способствовать динамичному развитию "Пулково", являющегося одним из крупнейших аэропортов России", - отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Ранее глава РФПИ сообщал, что общий инвестиций консорциума в развитие Пулково превысит $200 млн, в том числе $100 млн - средства арабских инвесторов.
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, в свою очередь, сообщил журналистам, что сумма сделки по продаже 25% УК "Пулково" консорциуму инвесторов составила 240 млн евро.
"ВТБ Капитал" подписал соглашение о продаже 25% в управляющей компании аэропорта Пулково в апреле этого года. В результате сделки доля "ВТБ Капитала" снилась до 25,01%. Германская Fraport и катарский Qatar Investment Authority сохранили доли в 25% и 24,99% соответственно. Fraport также сохранил статус оператора аэропорта.
Пулково является главным аэропортом Санкт-Петербурга и четвертым крупнейшим аэропортом в России. Пропускная способность нового объединенного пассажирского терминала после завершения реконструкции Пулково-1 составляет около 17 млн пассажиров в год.
По итогам 2016 года пассажиропоток достиг 13,3 млн человек, что на 1,7% меньше, чем за 2015 год.