Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Консорциум инвесторов во главе с РФПИ закрыл сделку по покупке 25% УК аэропорта Пулково

Экономика и бизнес Транспорт
4 сентября, 11:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Сумма сделки по продаже 25% УК "Пулково" консорциуму инвесторов составила 240 млн евро

Поделиться
Материал из 1 страницы
©  Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Консорциум в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Mubadala Development Company и ряда ближневосточных и азиатских соинвесторов, а также Baring Vostok и связанных фондов, закрыл сделку по покупке 25% управляющей компании аэропорта Пулково - "Воздушные ворота северной столицы". Об этом говорится в сообщении РФПИ.

Смотрите также

Правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила покупку фондом Катара 24,99% Пулкова

"Мы уверены, что появление новых акционеров будет способствовать динамичному развитию "Пулково", являющегося одним из крупнейших аэропортов России", - отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее глава РФПИ сообщал, что общий инвестиций консорциума в развитие Пулково превысит $200 млн, в том числе $100 млн - средства арабских инвесторов.

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, в свою очередь, сообщил журналистам, что сумма сделки по продаже 25% УК "Пулково" консорциуму инвесторов составила 240 млн евро.

"ВТБ Капитал" подписал соглашение о продаже 25% в управляющей компании аэропорта Пулково в апреле этого года. В результате сделки доля "ВТБ Капитала" снилась до 25,01%. Германская Fraport и катарский Qatar Investment Authority сохранили доли в 25% и 24,99% соответственно. Fraport также сохранил статус оператора аэропорта.

Пулково является главным аэропортом Санкт-Петербурга и четвертым крупнейшим аэропортом в России. Пропускная способность нового объединенного пассажирского терминала после завершения реконструкции Пулково-1 составляет около 17 млн пассажиров в год.

По итогам 2016 года пассажиропоток достиг 13,3 млн человек, что на 1,7% меньше, чем за 2015 год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Леди Ди навсегда
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему "летающие танки" России самые продаваемые в мире
2
СМИ: в Мьянме боевики сжигают монастыри и разрушают статуи Будды
3
Мужчина, протаранивший на машине фасад кинотеатра на Урале, состоит на учете психиатра
4
Немецкий актер: Порошенко предлагал Серебренникову снять пропагандистский фильм
5
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
6
МИД Польши: вопрос компенсаций от РФ, как и репараций от ФРГ, требует серьезного анализа
7
Минкомсвязь готовит предложения по российской криптовалюте
Темы дня
Новости партнеров
Реклама