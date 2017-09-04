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"Восточный Порт" определил подрядчика на продолжение строительства ж/д инфраструктуры

Экономика и бизнес Транспорт
4 сентября, 12:44 UTC+3

Стоимость работ составит 891 млн рублей

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© АО "Восточный порт"

НАХОДКА, 4 сентября. /ТАСС/. АО "Восточный Порт" определило подрядчика для выполнения завершающих строительно-монтажных работ на станции Находка Восточная в рамках строительства третьей очереди углепогрузочного комплекса, сообщает пресс-служба компании.

Победителем конкурса стало ООО "СК "Востокстроймеханизация". Стоимость работ составит 891 млн рублей.

Согласно сообщению, строительно-монтажные работы разделены на два этапа. До конца 2017 года новые пути общего пользования парка отправления порожних вагонов будут присоединены к инфраструктуре станции Находка Восточная. После к инфраструктуре станции также подсоединят новый парк необщего пользования для приема груженых вагонов. Все работы по строительству и присоединению двух ж/д парков к инфраструктуре ОАО "РЖД" должны быть завершены не позднее 31 декабря 2018 года.

СК "Востокстроймеханизация" должна оборудовать ж/д парки автоматизированной системой контроля инвентарных номеров вагонов, что позволит в автоматическом режиме распознавать номера вагонов при скорости подвижного состава до 60 км/ч.

Общий объем инвестиций ООО "Управляющая портовая компания" в реконструкцию и расширение парка отправления порожних вагонов и строительство парка приема груженых вагонов станции Находка Восточная превышает 4,7 млрд рублей.

АО "Восточный порт" - стивидорная компания, которая специализируется на перевалке каменного угля, добываемого в Кузбассе. Грузооборот порта в 2016 году составил 23,5 млн тонн угля - пятую часть всего угольного экспорта из морских портов России и около 30% от перевалки угля в портах Дальневосточного бассейна.

Единоличным исполнительным органом АО "Восточный Порт" является ООО "Управляющая портовая компания".

В структуру АО "Восточный порт" входят два производственно-перегрузочных комплекса, также идет строительство третьей очереди угольного комплекса, включая создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. В 2017 году объекты третьей очереди будут введены в эксплуатацию, что увеличит грузооборот компании до 39 млн тонн угля в 2019 году.

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