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Погрузка на сети Западно-Сибирской ж/д за 8 месяцев увеличилась на 8,7%, до 203,3 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
4 сентября, 16:03 UTC+3

Эксплуатационный грузооборот в отчетном периоде увеличился на 11,4% к аналогичному периоду прошлого года и составил 201,8 млрд тонно-км

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НОВОСИБИРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Объем погрузки на Западно-Сибирской железной дороге (ЗСЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-августе составил 203,3 млн тонн, что на 8,7% превышает показатель аналогичного периода 2016 года, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

С начала года каменный уголь (основная номенклатура железной дороги) погрузили в объеме 156,5 млн тонн (+11,1%).

- нефтегрузов - 12,7 млн тонн (+7,6% к январю-августу 2016 года);

- зерна и продуктов перемола - 1,5 млн тонн (+4,4%);

- черных металлов - 4,4 млн тонн (+3,8%);

- кокса - 4,8 млн тонн (-0,2%);

- строительных грузов - 5,1 млн тонн (-1,7%).

Эксплуатационный грузооборот в отчетном периоде увеличился на 11,4% к аналогичному периоду прошлого года и составил 201,8 млрд тонно-км.

В августе на ЗСЖД погружено 25,4 млн тонн грузов, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Погрузка каменного угля была выполнена в объеме 19,3 млн тонн (+6,3%). Эксплуатационный грузооборот составил 26,3 млрд тонно-км (+10,4%).

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