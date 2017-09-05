Восточный порт в Приморье уже готов принимать монгольский уголь

НАХОДКА, 5 сентября. /ТАСС/. Восточный порт в Приморском крае уже сейчас готов принимать монгольский уголь, несмотря на высокую загруженность портовых мощностей региона. Об этом сообщил журналистам главный инженер порта Евгений Арехта.

"Уже сейчас мощности позволяют принимать дополнительные мощности", - сказал он, уточнив вместе с тем, что все будет зависеть от объемов.

Как сообщил журналистам глава Минтранса РФ Максим Соколов, Монголия и Россия могут подписать в 2017 году соглашение о транзите монгольского угля по территории России в Восточный порт Приморского края. С заявлением о готовности подписать документ стороны могут выступить в ходе Восточного экономического форума.

По словам Арехта, большие объемы монгольского угля порт сможет принять после завершения строительства третьей очереди и расширения мощностей с нынешних 20 млн тонн до 39 млн тонн. Он заметил, что в настоящий момент готовность третьей очереди составляет 70%, строительство ведется по графику, и ввод новых мощностей запланирован на вторую половину 2018 года. Объем инвестиций составляет 31 млрд рублей, уже освоено 27 млрд руб.

Он также сообщил, что дальнейшее расширение порта возможно, но будет обусловлено развитием сети железной дороги в нашем направлении.

Порт не сразу сможет загружать заявленные 39 млн тонн в год. На первом этапе их объем составит около 33-34 млн тонн угля в год, добавил он.

Монгольский уголь

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов сообщал ТАСС, что Монголия рассматривает возможность поставки в Восточный порт Приморского края более 70 тыс. тонн угля, но пока точный объем не определен и будет зависеть от заключенных Монголией контрактов на продажу угля.

По его словам, сейчас Монголия и недавно избранный президент этой страны ищут новые пути выхода своей грузовой базы к портам. Он заметил, что непосредственно российские порты имеют конкурентное преимущество из-за невысокого тарифа железных дорог и географической близости двух стран.

Соколов также сказал, что Восточный порт является одной из самый подготовленных площадок для развития портовой инфраструктуры и может принять монгольский уголь для транспортировки в страны Юго-Восточной Азии и страны АТР.

Визит президента Монголии

Во вторник президент Монголии Халтмаагийн Баттулга посетил Восточный порт и лично убедился в возможностях порта по приему угля.

Ранее сообщалось, что в рамках Восточного экономического форума запланированы переговоры президента России Владимира Путина с президентом Монголии. Кроме того, Халтмаагийн Баттулга, в частности, примет участие в заседании "круглого стола" "Россия - Монголия: место встречи - Дальний Восток", на котором будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества и возможность реализации совместных инвестиционных проектов.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

АО "Восточный порт" (пос. Врангель, Приморский край) - крупнейший в России специализированный угольный порт. Предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот порта по углю в 2016 году достиг 23,5 млн тонн, что составляет пятую часть всего угольного экспорта из морских портов России и около 30% от перевалки угля в портах Дальневосточного бассейна.