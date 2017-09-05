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Объем ж/д перевозок экспортного угля в порты за 8 месяцев вырос на 15%, до 107,6 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
5 сентября, 11:59 UTC+3

По итогам августа 2017 года объем экспортных ж/д перевозок угля в порты вырос на 5,3%, до 13,03 млн тонн

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МОСКВА, 5 сентября./ТАСС/. Железнодорожные перевозки каменного угля в экспортном и импортном направлениях в/из портов по итогам января-августа 2017 года увеличились на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 107,61 млн тонн. В том числе, по данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, экспортные перевозки составили 107,59 млн тонн (+14,7%), импортные - 26,48 тыс. тонн (-30,9%).

Объем ж/д перевозок угля на экспорт в порт Восточный за отчетный период составил 21,47 млн тонн, что на 1,2% больше, чем за январь-август 2016 года. В порт Усть-Луга по сети ж/д доставлено 17,68 млн тонн (+41,8%), Ванино - 16,09 млн тонн (-3%), Мурманск - 9,66 млн тонн (+0,7%), Находка - 9 млн тонн (+13,1%). На долю перевозок угля в порт Восточный пришлось до 20% экспортных отправок, в порт Усть- Луга - 16,4%, Ванино - 15%.

Импортная ж/д перевозка угля из порта Выборг за отчетный период составила 25,31 тыс. тонн (-6,1%).

По итогам августа 2017 года объем экспортных ж/д перевозок угля в порты достиг 13,03 млн тонн (+5,3%), импортных- 3,59 тыс. тонн.

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