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Первый частный трамвай в Петербурге запустят в ноябре 2017 года

Экономика и бизнес Транспорт
7 сентября, 18:22 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, сентября. /ТАСС

Отставание по выполнению ряда работ на объекте составляет около двух месяцев

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Первый частный трамвай в Санкт-Петербурге, получивший название "Чижик", начнет работать в ноябре текущего года, спустя несколько месяцев после запланированного срока. Об этом в четверг сообщила пресс-служба вице-губернатора города Игоря Албина по итогам инспекции проекта в Красногвардейском районе.

"Частный трамвай поедет по маршруту в ноябре 2017 года", - цитирует пресс-служба вице-губернатора. По плану запуск трамвая должен был состояться в августе.

Задействованным в проекте органам власти и компании-концессионеру поручено продолжить работу по уточнению технических решений на объекте, мобилизовать все силы нового подрядчика, провести в октябре обкатку нового подвижного состава, который закуплен для линии частного трамвая, а также согласовать архитектурно-видовой облик остановочных пунктов.

По словам председателя комитета по инвестициям Ирины Бабюк, отставание по ряду работ на объекте составляет до двух месяцев, поэтому концессионеру грозит штраф, размер которого может составить 13 млн рублей.

Подвижной состав "Транспортная концессионная компания" закупила у компании "Штадлер". Трехсекционный трамвай с низким уровнем поля, получивший название "Чижик", может вместить до 376 пассажиров. В салоне предусмотрены две накопительные площадки для детских колясок и инвалидных кресел. Стоимость проезда в частном трамвае будет аналогична общегородскому транспорту.

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