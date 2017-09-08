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Объем ж/д перевозок лесных грузов в порты РФ за 8 месяцев 2017 года сократился на 1,4%

Экономика и бизнес Транспорт
8 сентября, 14:25 UTC+3

На долю перевозок лесных грузов в порт Санкт-Петербург пришлось до 36% экспортных отправок, в порт Новороссийск - 18%

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Материал из 1 страницы
© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Железнодорожные перевозки лесных грузов в экспортном и импортном направлениях в/из портов по итогам января-августа 2017 года сократились на 1,4%, до 2,9 млн тонн. В том числе, по данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, экспортные перевозки составили 2,87 млн тонн (-1,4%), импортные - 27,2 тыс. тонн (-2,2%).

На экспорт в порт Санкт-Петербург за отчетный период отправлено 1,04 млн тонн лесных грузов, что на 0,7% больше, чем в январе-августе 2016 года. В порт Новороссийск доставлено 520,24 тыс. тонн (-17,1%), Восточный - 469,93 тыс. тонн (+32,7%), Владивосток - 424,81 тыс. тонн (+6,7%). На долю перевозок лесных грузов в порт Санкт-Петербург пришлось до 36% экспортных отправок, в порт Новороссийск - 18%.

Импортная ж/д перевозка из порта Владивосток составила 22,7 тыс. тонн (+12,7%), Восточный - 4,28 тыс. тонн (-11,6%). 

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