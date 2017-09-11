ПГК ввела онлайн-сервис по определению местоположения вагонов

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. АО "Первая грузовая компания" (ПГК) представило грузоотправителям онлайн-сервис "Личный кабинет клиента" для оперативного доступа к информации о местоположении подвижного состава. Стоимость реализации первого этапа проекта составила 2,1 млн рублей, говорится в сообщении компании.
"Сервис внедрен в рамках развития IT-инфраструктуры ПГК. Он в полной мере отвечает потребностям партнеров в получении качественной оперативной информации о местонахождении груза. В настоящее время "Личным кабинетом" преимущественно пользуются грузоотправители Северной магистрали. В дальнейшем мы планируем расширить географию портала, увеличить его функциональный объем и интегрировать с другими системами", - прокомментировал заместитель генерального директора по информационным технологиям Вадим Урьяс.
Сервис "Личный кабинет" реализован на базе платформы 1С- Битрикс. Программа дает возможность отследить текущее местоположение вагона по заданным грузоотправителем параметрам и получить онлайн консультацию менеджера компании. IT-продукт также содержит аналитическую информацию по использованию подвижного состава при перевозке грузов.
На следующем этапе реализации проекта ПГК планирует расширить функциональные возможности программы и интегрировать ее с другими информационными системами, в том числе CRM, а также разработает мобильную версию сервиса.
АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. В управлении ПГК около 125 тыс. вагонов, включая полувагоны, цистерны, цементовозы, крытый подвижной состав.