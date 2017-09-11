Грузооборот "Мурманского морского рыбного порта" за 8 месяцев 2017 г. увеличился на 21%

МУРМАНСК, 11 сентября. /ТАСС/. АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП) в январе-августе 2017 года перевалило 243,9 тыс. тонн грузов, что на 20,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе стивидора в понедельник.

Объем перевалки рыбпродукции составил 141,5 тыс. тонн (+18%).

В августе текущего года было перевалено 27,8 тыс. тонн (-0,7%), в том числе 17,1 тыс. тонн рыбпродукции (+8,9%).

Всего в августе ММРП принял 106 судов, из них 90 рыбопромысловых.

АО "Мурманский морской рыбный порт" - стивидорная компания, специализирующаяся на перевалке рыбопродукции, а также пакетированных, палетированных и навалочных грузов, генеральных грузов гражданского и военного назначения.