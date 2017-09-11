Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Грузооборот "Мурманского морского рыбного порта" за 8 месяцев 2017 г. увеличился на 21%

Экономика и бизнес Транспорт
11 сентября, 14:14 UTC+3

Объем перевалки рыбпродукции составил 141,5 тыс. тонн

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Лев Федосеев/ТАСС

МУРМАНСК, 11 сентября. /ТАСС/. АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП) в январе-августе 2017 года перевалило 243,9 тыс. тонн грузов, что на 20,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе стивидора в понедельник.

Объем перевалки рыбпродукции составил 141,5 тыс. тонн (+18%).

В августе текущего года было перевалено 27,8 тыс. тонн (-0,7%), в том числе 17,1 тыс. тонн рыбпродукции (+8,9%).

Всего в августе ММРП принял 106 судов, из них 90 рыбопромысловых.

АО "Мурманский морской рыбный порт" - стивидорная компания, специализирующаяся на перевалке рыбопродукции, а также пакетированных, палетированных и навалочных грузов, генеральных грузов гражданского и военного назначения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин предложил приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 2019 года
2
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
3
Правом банкротства могут воспользоваться более 7 млн россиян
4
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
5
Сбербанк опроверг информацию о переводе дебетовых карт в овердрафтные
6
Sky: коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской армии к востоку от Дейр-эз-Зора
7
В Центральную Россию на несколько дней пришло настоящее лето
Темы дня
Новости партнеров
Реклама