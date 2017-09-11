Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Авиакомпания "ЮВТ Аэро" начнет с октября полеты из Калининграда в Казань и Уфу

Экономика и бизнес Транспорт
11 сентября, 15:11 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 11, сентября. /ТАСС

Рейсы будут выполняться на воздушных судах Bombardier CRJ-200

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Руслан Шамуков/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Татарстанская авиакомпания "ЮВТ Аэро" впервые начнет выполнять рейсы по маршруту Калининград-Казань-Уфа с 4 октября, сообщила в понедельник ТАСС помощник генерального директора АО "Аэропорт "Храброво" Наталья Грицун.

"Рейсы по маршруту Калининград-Казань-Уфа авиакомпания из Татарстана будет выполнять два раза в неделю, по средам и субботам", - сказала Грицун, добавив, что летная программа запланирована с 4 октября 2017 года до 24 марта 2018 года.

По информации представителя аэропорта Храброво, для пассажиров, следующих в Уфу, пересадка в аэропорту Казани займет один час. Общее время в пути по маршруту Калининград-Казань-Уфа составит около пяти часов. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Bombardier CRJ-200.

"ЮВТ Аэро" - татарстанский авиаперевозчик, созданный при участии республиканского кабинета министров в марте 2015 года. Название авиакомпании расшифровывается как "Юго-восток Татарстана". Самолетный парк - 50-местные самолеты Bombardier CRJ-100/200.

Аэропорт "Храброво" - международный аэропорт Калининграда. Связан регулярными воздушными сообщениями с городами Москва, Санкт-Петербург, Череповец, Екатеринбург, Анапа, Краснодар, Архангельск, Мурманск, Минск, Гродно, Брест, Гомель, Витебск, Ташкент, Варшава, Анталия, Барселона. Пассажиропоток аэропорта в 2016 году превысил 1,57 млн пассажиров. На 2017 год для аэропорта Храброво продлен режим "открытого неба" с пятой степенью "свободы воздуха".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
2
Путин предложил приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 2019 года
3
Sky: коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской армии к востоку от Дейр-эз-Зора
4
СМИ: около 30 человек пострадали при столкновении двух поездов в Швейцарии
5
Сбербанк опроверг информацию о переводе дебетовых карт в овердрафтные
6
МИД Сирии призвал США покинуть страну, иначе они будут рассматриваться как враждебная сила
7
Лавров заявил о дальнейших действиях Москвы в отношении загранучреждений США в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама