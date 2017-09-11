Авиакомпания "ЮВТ Аэро" начнет с октября полеты из Калининграда в Казань и Уфу

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КАЛИНИНГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Татарстанская авиакомпания "ЮВТ Аэро" впервые начнет выполнять рейсы по маршруту Калининград-Казань-Уфа с 4 октября, сообщила в понедельник ТАСС помощник генерального директора АО "Аэропорт "Храброво" Наталья Грицун.
"Рейсы по маршруту Калининград-Казань-Уфа авиакомпания из Татарстана будет выполнять два раза в неделю, по средам и субботам", - сказала Грицун, добавив, что летная программа запланирована с 4 октября 2017 года до 24 марта 2018 года.
По информации представителя аэропорта Храброво, для пассажиров, следующих в Уфу, пересадка в аэропорту Казани займет один час. Общее время в пути по маршруту Калининград-Казань-Уфа составит около пяти часов. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Bombardier CRJ-200.
"ЮВТ Аэро" - татарстанский авиаперевозчик, созданный при участии республиканского кабинета министров в марте 2015 года. Название авиакомпании расшифровывается как "Юго-восток Татарстана". Самолетный парк - 50-местные самолеты Bombardier CRJ-100/200.
Аэропорт "Храброво" - международный аэропорт Калининграда. Связан регулярными воздушными сообщениями с городами Москва, Санкт-Петербург, Череповец, Екатеринбург, Анапа, Краснодар, Архангельск, Мурманск, Минск, Гродно, Брест, Гомель, Витебск, Ташкент, Варшава, Анталия, Барселона. Пассажиропоток аэропорта в 2016 году превысил 1,57 млн пассажиров. На 2017 год для аэропорта Храброво продлен режим "открытого неба" с пятой степенью "свободы воздуха".