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Ставки на контейнерные перевозки падают из-за массового закрытия заводов в Китае

Экономика и бизнес Транспорт
11 сентября, 15:16 UTC+3

Наиболее сильно снизились ставки в Европу - крупнейшего торгового партнера Китая

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Материал из 1 страницы
© EPA/FOCKE STRANGMANN

ШАНХАЙ, 11 сентября. /ТАСС/. Спотовые ставки на ключевых маршрутах контейнерных перевозок снизились на прошедшей неделе, несмотря на начало сезона пикового спроса в преддверии недельных каникул в Китае в начале октября.

Наиболее сильно снизились ставки в Европу - крупнейшего торгового партнера Китая. Значение фрахтового индекса Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) на порты северной Европы снизилось по состоянию на конец прошлой недели на 8,4%, до $812 за TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Это на 2% ниже уровней ставок на той же неделе годом ранее. Индекс ставок на порты Средиземного моря сократился на 4,2%, до $758 за TEU.

На сервисах, пересекающих Тихий океан, индекс ставок на порты западного побережья США сократился за прошедшую неделю на 1,5%, до $1473 за FEU (эквивалент 40-футового контейнера), ставки в направлении портов восточного побережья упали за неделю на 2,1%, до $2231 за FEU. Текущие уровни ставок на 12% и 1% ниже прошлогодних соответственно.

Drewry объясняет снижение "массовыми закрытиями заводов в Китае в связи с ужесточением экологических норм".

Как правило, в этот период наблюдается рост спроса на доставку контейнеров из Китая, связанный с предстоящим закрытием фабрик на неделю с 1 октября, отмечает Journal of Commerce.

Однако в рамках политики ужесточения экологических норм в Китае с начала августа были закрыты тысячи заводов. И пока экспортеры в спешном порядке ищут альтернативных производителей компонентов для своей продукции, ставки стремительно снижаются.

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