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"Ведомости": Сбербанк продаст свой аэропортовый бизнес

Экономика и бизнес Транспорт
12 сентября, 9:48 UTC+3

По словам одного из источников газеты, на пакет есть иностранный претендент, переговоры с которым находятся в "продвинутой стадии"

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Материал из 1 страницы
© Артур Лебедев/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТААСС/. Сбербанк ищет покупателя на 20% минус 1 акция "Базэл аэро", сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на человека, близкого к "Базовому элементу", и топ-менеджера компании, рассматривавшей возможность купить долю.

О создании совместного предприятия "Базовый элемент", Changi Airports International и Сбербанк сообщили в 2011 г. Долю в кипрской Transport AMD - 2 (головная компания холдинга "Базэл аэро") Сбербанк купил за $120 млн в 2012 г., 30% тогда же купила сингапурская Changi (владеет и управляет аэропортом Сингапура) за 200 млн долларов, 50%+1 акция холдинга "Базовый элемент" Олега Дерипаски оставил за собой. Холдинг был оценен тогда в $500 млн, он включает аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы. Согласно данным кипрского реестра, отмечают "Ведомости", доли акционеров Transport AMD - 2 с 2012 г. не изменились.

По словам одного из собеседников издания, Сбербанк планировал, что инвестиции в "Базэл аэро" будут временными. Пакет Сбербанка состоит из привилегированных акций, которые дают банку право на фиксированные выплаты, говорит другой собеседник. В отчете Transport AMD - 2 вложения Сбербанка в холдинг классифицированы как долг перед связанной стороной, процентная ставка по которому составляет 12% годовых. В отчете Transport AMD - 2 вложения Сбербанка в холдинг классифицированы как долг перед связанной стороной, процентная ставка по которому составляет 12% годовых. Таким образом, с 2012 г. Сбербанк мог получить $72 млн в виде процентов по долгу. Эти выплаты "Базовый элемент" и Changi давно считают обременительными для холдинга, рассказывают собеседники "Ведомостей".

Согласно данным издания, "Базовый элемент" всерьез рассматривал возможность самому выкупить пакет Сбербанка. Однако, замечает собеседник издания, это маловероятно, так как Сбербанк продает дорого, а лишних средств у "Базового элемента" нет.

По словам одного из источников газеты, на пакет есть иностранный претендент, переговоры с которым находятся в "продвинутой стадии".

В публикации отмечается, что в 2012-2016 гг. пассажиропоток "Базэл аэро" вырос с 5,5 млн до 9,9 млн человек, в первом полугодии 2017 г. четыре аэропорта приняли 4,5 млн пассажиров.

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