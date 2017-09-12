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Челябинские металлурги обеспечат строительство московского метро рельсами на 1,5 млрд руб.

Экономика и бизнес Транспорт
12 сентября, 10:46 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 12, сентября. /ТАСС

Для нового контура столичного метро Челябинский металлургический комбинат отгрузит около 35 тыс. тонн рельсовой продукции

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Челябинский металлургический комбинат (ЧМК, входит в группу "Мечел") стал победителем тендера на поставку рельсов для строительства второго кольца Московского метрополитена. Сумма контракта - около 1,5 млрд руб., сообщили во вторник в пресс-службе компании.

"Согласно документации выигранного тендера на сумму около 1,5 млрд руб., ЧМК изготовит рельсы для юго-западного участка Московской кольцевой железной дороги (МКЖД). Для нового контура столичного метро Челябинский металлургический комбинат отгрузит около 35 тыс. тонн рельсовой продукции", - сказали в пресс-службе.

Рельсы на ЧМК производят на универсальном рельсобалочном стане, который запустили в работу в 2013 году. Серийное производство рельсового проката началось на предприятии в начале 2016 года Для модернизации транспортной инфраструктуры России ЧМК уже изготовил более полумиллиона тонн рельсов.

Московская кольцевая железная дорога - один из крупнейших инфраструктурных проектов российской столицы. МКЖД станет второй кольцевой линией метро. Всего на кольце запустят 31 станцию, с каждой из которых можно будет пересесть на наземный городской пассажирский транспорт.

ПАО "Челябинский металлургический комбинат" - одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России.

"Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. "Мечел" объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.

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