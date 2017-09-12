Минтранс РФ: ЕЭК может в конце октября начать согласование проекта создания аналога МАК

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Рабочая группа из экспертов стран-участниц ЕврАзЭС планирует в конце октября текущего года начать согласование проекта соглашения о создании единого органа по расследованию авиапроисшествий, который должен заменить Межгосударственный авиационный комитет (МАК), сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса РФ.

"В рамках встречи (министра транспорта РФ - прим. ред.) Максима Соколова с (председателем коллегии ЕЭК - прим. ред.) Тиграном Саркисяном российской стороной был передан в Коллегию ЕЭК проект соглашения о создании комиссии по расследованию авиационных происшествий. Следующий шаг - рассмотрение и проработка проекта документа странами - участниками ЕЭК, - сообщили ТАСС в Минтрансе РФ. - К согласованию текста документа планируется приступить к концу октября текущего года".

Рассмотрение проекта соглашения будет проходить в рамках специально создаваемой рабочей группы из числа экспертов стран-участниц, добавили в Минтрансе.

В понедельник Минтранс РФ представил коллегии ЕЭК проект межправительственного соглашения по созданию евразийской комиссии по расследованию авиапроисшествий, которая должна стать аналогом МАК.

Как заявлял ранее Соколов, его коллеги из Киргизии, Армении, Казахстана и Белоруссии позитивно относятся к созданию этой комиссии. Он отметил, что новая структура будет открыта и для государств, не входящих в ЕврАзЭС, и начнет работу в 2018 году.

Необходимость создания такого органа в рамках ЕврАзЭС обусловлена тем, что формат Межгосударственного авиационного комитета в настоящее времяне позволяет принимать решения способом консенсуса, ранее говорил Соколов.