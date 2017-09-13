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UTair планирует к 2020 г. увеличить количество международных рейсов в 2-3 раза

Экономика и бизнес Транспорт
13 сентября, 10:33 UTC+3

Всего в маршрутной сети UTair 150 направлений, 23 из них - международные, в том числе 18 из Москвы

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания UTair планирует к 2020 году увеличить количество международных рейсов в 2-3 раза, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на заявление президента компании "UTair - пассажирские перевозки" Алексея Будника.

Всего в маршрутной сети UTair 150 направлений, 23 из них - международные, в том числе 18 из Москвы (семь - в Европу, шесть - в Среднюю Азию, четыре - в Закавказье, один - в Китай). Четыре европейских направления - из Москвы в Берлин, Вену, Мюнхен и Ираклион - были открыты только этим летом. Сейчас по доле международных маршрутов в своей сети UTair уступает другим крупным перевозчикам, отмечает газета.

"С 2014 г. доля международных линий в трафике UTair сократилась с 40 до 16%, мы изменили бизнес-модель - отказались от чартерных перевозок и сфокусировались на развитии регулярного авиасообщения, - рассказывает Будник. - Нам было важно выстроить на базе аэропорта "Внуково" регулярную сеть на внутренних линиях с удобными стыковками, и сегодня она одна из лучших в России, следующий шаг - развитие международных направлений, сочетание региональных и международных рейсов позволяет путешественникам со всей России быстро и по доступным ценам летать за границу через Внуково".

По его словам, зарубежные направления важны для усиления конкурентоспособности UTair на московском рынке: "Мы хотим создать альтернативу перелетам через "Домодедово", где представлено большое количество авиакомпаний и направлений".

Авиакомпания UTair является ядром одноименной группы, которая включает в себя компании по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию самолетов и вертолетов, подготовке персонала, сервисному обеспечению рейсов и продаже авиаперевозок. На сегодняшний день парк воздушных судов авиакомпании насчитывает 65 самолетов. Основным хабом UTair является московский международный аэропорт Внуково. По итогам 2016 года авиакомпания перевезла 6,64 млн пассажиров (+20% к 2015 году), пассажирооборот составил 10,85 млрд пасс-км (+8,5%).

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