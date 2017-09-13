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Fesco запустила регулярный контейнерный поезд по маршруту Владивосток-Красноярск

Экономика и бизнес Транспорт
13 сентября, 12:21 UTC+3

Он ориентирован на товары, следующие из портов Юго-Восточной Азии через ВМТП в регионы Сибири

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Материал из 1 страницы
© Группа Fesco

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco запустила Fesco Yenisey Shuttle (FYS), регулярный контейнерный поезд, курсирующий по закольцованному маршруту Владивосток-Красноярск-Владивосток, сообщает пресс-служба группы.

Первый поезд FYS отправился из Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) на станцию Базаиха Красноярской железной дороги 6 сентября. Транзитное время с учетом обработки на терминалах составляет восемь суток. На начальном этапе контейнерные поезда будут формироваться в пунктах отправки один раз в две недели, в перспективе частоту планируется увеличить, отмечается в сообщении.

FYS ориентирован на товары, следующие из портов Юго-Восточной Азии через ВМТП в регионы Сибири, грузы, сформированные на Дальнем Востоке, а также экспортную продукцию, отправляемую из Красноярска в порты азиатского региона.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор "Трансгарант", 50% акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении Fesco находится порядка 36 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет 3,5 тыс. единиц. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях. Группе также принадлежат 25,1% акций ПАО "Трансконтейнер".

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