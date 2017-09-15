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"Ведомости": РЖД через три года смогут перевозить грузы в тяжелых вагонах

Экономика и бизнес Транспорт
15 сентября, 11:08 UTC+3

Использование новых вагонов увеличит провозную способность без значительных госинвестиций

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© ПАО "НПК "ОВК"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Вагоны, способные выдерживать нагрузку на ось в 27 тонна-сила (тс), смогут ездить с июля 2018 года по железнодорожной ветке Качканар - Смычка Свердловской железной дороги, с января 2019 г. - из Кузбасса на Дальний Восток, а с 2020 г. - по всей сети РЖД, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на протокол заседания рабочей группы по организации тяжеловесного движения у заместителя министра транспорта Алана Лушникова.

Сейчас большая часть грузов перевозится в вагонах с нагрузкой 23,5 тс. Вагоны с нагрузкой 25 тс с 2015 г. курсируют на направлении Кузбасс - Дальний Восток, а в качестве эксперимента с 2017 г. на участке Качканар - Смычка используются 72 вагона с нагрузкой 27 тс для перевозки сырья "Evraz НТМК", рассказал "Ведомостям" представитель РЖД.

Использование новых вагонов увеличит провозную способность без значительных госинвестиций, говорит представитель Минтранса. Это увеличит портовые мощности (в вагонах на единицу времени), сократит потребность в вагонах и их оборот - снизятся транспортные расходы.

По словам эксперта отрасли, использование новых вагонов сэкономит грузоотправителям более 550 руб. на вагон в сутки, а с учетом ускорения оборота, увеличения межремонтных пробегов - до 700 руб. в сутки.

Согласно прогнозу заместителя генерального директора Центра фирменного транспортного обслуживания - филиала РЖД Андрея Дреничева, в ближайшие пять лет для перевозки руды, угля и щебня потребуется 18-20 тыс. тяжеловесных вагонов.

Пока сертифицированы только 27 тс вагоны ОВК, но выпускать их планирует и "Уралвагонзавод" (УВЗ). Производство возможно довести до 8 тыс. вагонов в год, если они будут востребованы, отметили в УВЗ "Ведомостям".

По оценкам эксперта отрасли, инвестиции в разработку тележки 27 тс - не менее 1 млрд руб. Усовершенствованные вагоны будут на 10-15% дороже полувагонов с тележкой 25 тс (их цена - от 2,4 млн до 2,9 млн руб.).

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