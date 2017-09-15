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Контейнерооборот порта Гонконг в августе 2017 года снизился на 1,7%

Экономика и бизнес Транспорт
15 сентября, 15:13 UTC+3

При этом оборот глубоководных терминалов района порта Kwai Tsing вырос в прошлом месяце на 3,5%, до 1,34 млн TEU

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Материал из 1 страницы
© EPA/ALEX HOFFORD

ГОНКОНГ, 15 сентября. /ТАСС/. Контейнерооборот порта Гонконг, занимающего пятую строчку в рейтинге крупнейших контейнерных портов мира, в августе сократился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в результате вынужденного прекращения операций в порту на несколько дней в конце месяца в связи с обрушившимися на город двумя ураганами. Такую информацию опубликовал Гонконгский портовый и морской совет.

В августе порт перевалил 1,76 млн TEU. При этом оборот глубоководных терминалов района порта Kwai Tsing вырос в прошлом месяце на 3,5%, до 1,34 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

Также отрицательная динамика обусловлена и резким возобновлением роста оборота порта в августе прошлого года. Год назад порту удалось справиться с падением спроса, продолжавшимся более двух лет. Начавшийся рост стремительно ускорялся, достигнув 25% годовых в декабре 2016 года и 30% в феврале 2017 года.

За первые восемь месяцев с начала текущего года контейнерооборот порта Гонконг составил 13,76 млн TEU, что на 9,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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