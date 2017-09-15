Большой порт Петербург в январе-августе лидирует по контейнерообороту среди портов РФ

МОСКВА, 15 сентября./ТАСС/. Контейнерооборот морских портов России по итогам января-августа 2017 года увеличился на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,04 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера), в том числе: экспорт контейнеров составил 1,27 млн TEU (+17,3%), импорт - 1,3 млн TEU (+18%), транзит - 41,52 тыс. TEU (+26,6%), каботаж - 436,66 тыс. TEU (+9%).

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На основании данных Ассоциации морских торговых портов РФ (АСОП) ТАСС составил рейтинг морских портов России по контейнерообороту.

Лидирующую строчку рейтинга, как и в январе-августе 2016 года, занимает Большой порт Санкт-Петербург с оборотом 1,28 млн TEU (+9,9%). Порт Владивосток, увеличив перевалку контейнеров на 36,3%, до 540,05 тыс. TEU, в отчетном периоде поднялся с 3-й позиции на 2-ю, сместив порт Новороссийск с оборотом 489,33 тыс. TEU (+16,8%) со 2-ой на 3-ю позицию.

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Порт Петропавловск-Камчатский увеличил перевалку контейнеров на 10,1%, до 52,8 тыс. TEU за счет чего поднялся с 8-ой на 7-ю позицию, обогнав порт Усть-Луга с показателем 49,26 тыс. TEU (-8,2%). Порт Магадан поднялся с 10-ой на 9-ю позицию - 37,04 тыс. TEU (+15,5%). Порт Дудинка занял 10-ю строчку - 34,87 тыс. TEU (-5,1%).

Наибольший рост перевалки контейнеров по итогам января-августа отмечен в портах: Москальво - в 2,8 раза, до 311 TEU, Беринговский - на 78,8%, до 261 TEU, Тикси - на 53,8%, до 163 TEU.

Наибольшее снижение контейнерооборота показали порты: Ростов-на-Дону - на 94,1%, до 45 TEU, Охотск - на 51,2%, до 281 TEU, Махачкала - на 46,7%, до 8 TEU.

По итогам января-августа 2017 года десятью крупнейшими портами РФ перевалено 2,97 млн TEU, что составляет 97,5% совокупного контейнерооборота морских портов России. Рост относительно января-августа 2016 года составил 17%.