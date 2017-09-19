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Авиакомпания "Белавиа" приняла решение о продлении рейсов из Нижнего Новгорода в Минск

Экономика и бизнес Транспорт
19 сентября, 10:04 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 19, сентября. /ТАСС

Рейсы будут выполняться в понедельник, среду, пятницу и субботу

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Прямые регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Минск будут продлены. Авиакомпания "Белавиа" приняла решение сохранить полеты в осенне-зимнем расписании, сообщили во вторник в пресс-службе нижегородского аэропорта Стригино.

"В осенне-зимнем расписании международного аэропорта Стригино (входит в холдинг "Аэропорты регионов") остаются прямые регулярные рейсы авиакомпании "Белавиа" в Минск. Авиакомпания "Белавиа" планирует выполнять рейсы четыре раза в неделю", - отмечается в сообщении.

Рейсы будут выполняться в понедельник, среду, пятницу и субботу, уточнили в пресс-службе. Перевозить пассажиров будут на судне Embraer-195, время в пути составит 2 часа.

"Минск для международного аэропорта Стригино - новое направление. Этой весной оно было запущено впервые в новейшей истории воздушной гавани. Оценив спрос, авиакомпания решила остаться на осенне-зимний период", - цитируют в пресс-службе исполнительного директора аэропорта Стригино Дениса Букина.

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