Группа Gefco в I полугодии увеличила EBITDA на 25,8% - до €114,8 млн

Ученые: крупные и мелкие животные вымирают по разным причинамСоциальная ответственность 20 сентября, 12:33
"Ъ": ФАС может снизить штрафы UCL и Global PortsТранспорт 20 сентября, 12:30
Гроза авторитетов: главные сенсации Кубка России по футболуСпорт 20 сентября, 12:28
Инфантино поздравил Сорокина с избранием в совет ФИФАСпорт 20 сентября, 12:23
К концу года в Подмосковье появится полигон для испытаний беспилотных автомобилейЭкономика и бизнес 20 сентября, 12:23
Памфилова: в ЦИК РФ поступило около 3 тыс. обращений по прошедшим выборамПолитика 20 сентября, 12:19
Сорокин заявил, что его избрание в совет ФИФА крайне важно для РоссииСпорт 20 сентября, 12:17
Тренер Громова: махинации с классификацией в паралимпийском спорте страшнее допингаСпорт 20 сентября, 12:13
Бывший глава РАН Фортов выдвинут на пост академика-секретаряНаука 20 сентября, 12:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Логистическая компания Gefco в I полугодии 2017 года увеличила показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и выплаты амортизационных сумм) на 25,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 114,8 млн евро, сообщает пресс-служба компании.
Выручка компании в отчетном периоде выросла на 1,9% - до 2,262 млрд евро. Отмечается, что рост обеспечили "восстановление европейского автомобильного рынка, укрепление экономики Европы, а также активная работа с ключевыми клиентами".
Также по словам председателя правления группы Gefco Люка Надаля, компания увеличила клиентский портфель на 6%, отмечают в пресс-службе.
Чистая прибыль компанией не раскрывается.
Международный логистический оператор Gefco присутствует в 150 странах мира. Основными клиентами компании являются ведущие автопроизводители и промышленные предприятия: Peugeot Citroen, GM, L'Oreal, Siemens, Bosch, IKEA, Henkel, Procter&Gamble.