Группа Gefco в I полугодии увеличила EBITDA на 25,8% - до €114,8 млн

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Логистическая компания Gefco в I полугодии 2017 года увеличила показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и выплаты амортизационных сумм) на 25,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 114,8 млн евро, сообщает пресс-служба компании.

Выручка компании в отчетном периоде выросла на 1,9% - до 2,262 млрд евро. Отмечается, что рост обеспечили "восстановление европейского автомобильного рынка, укрепление экономики Европы, а также активная работа с ключевыми клиентами".

Также по словам председателя правления группы Gefco Люка Надаля, компания увеличила клиентский портфель на 6%, отмечают в пресс-службе.

Чистая прибыль компанией не раскрывается.

Международный логистический оператор Gefco присутствует в 150 странах мира. Основными клиентами компании являются ведущие автопроизводители и промышленные предприятия: Peugeot Citroen, GM, L'Oreal, Siemens, Bosch, IKEA, Henkel, Procter&Gamble.