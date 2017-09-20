Грузооборот группы НМТП в январе-августе снизился на 1,3%, до 97 млн тонн

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Грузооборот терминалов группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) в январе-августе 2017 года снизился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 97,1 млн тонн, сообщается в пресс-релизе компании.
В том числе перевалка наливных грузов сократилась на 4,7% - до 73,1 млн тонн, навалочных грузов - выросла на 36,3%, до 10,4 млн тонн, перевалка генеральных грузов снизилась на 8,6% и составила 9,2 млн тонн. Контейнерооборот увеличился на 12,9% - до 4 млн тонн, или 404,2 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера).
Максимальный рост показала перевозка скоропортящихся грузов - в 5,8 раза, до 181,2 тыс. тонн.
Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России - Новороссийск на Черном море и порт Приморск на Балтийском море, а также порт Балтийск в Калининградской области.
50,1% акций группы находятся в собственности Novoport Holding Ltd, которым паритетно владеют "Транснефть" и "Сумма" Зиявудина Магомедова. Отдельно "Транснефти" через "дочку" принадлежит еще 10,5%, "Сумме" - 2,75%. Еще 20% акций - у Росимущества, 5,3% находятся в управлении ОАО "РЖД".