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Октябрьский электровагоноремонтный завод изготовил вагон-лабораторию для метро Петербурга

Экономика и бизнес Транспорт
21 сентября, 16:43 UTC+3

Этот диагностический комплекс будет участвовать в испытаниях и выявлении дефектов пути и контактного рельса в метро

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Октябрьский электровагоноремонтный завод (ОАО "ОЭВРЗ", входит в состав ЗАО "Трансмашхолдинг", ТМХ) по заказу Санкт-Петербургского метрополитена принял участие в изготовлении вагона-лаборатории на базе вагона модели 81-717.5П, сообщается на сайте холдинга.

© ЗАО "Трансмашхолдинг"

Вагон-лаборатория должен обеспечивать электрическую, механическую и пневматическую сцепляемость с вагонами моделей 81-717/714 и их модификаций, применяемых в ГУП "Петербургский метрополитен". Этот диагностический комплекс будет участвовать в испытаниях и выявлении дефектов пути и контактного рельса в метро.

ОЭВРЗ впервые выполнил такой заказ Петербургского метрополитена.

Октябрьский электровагоноремонтный завод (ОЭВРЗ) - предприятие, выполняющее все виды ремонта и модернизации пассажирского подвижного состава, строительство и ремонт вагонов метрополитена.

ЗАО "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель железнодорожной техники. В состав компании входят 17 российских заводов, выпускающих пассажирские и грузовые электровозы и тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны для пригородных поездов и метро, а также дизельные двигатели для локомотивов и генераторов и другое железнодорожное оборудование. Единственным акционером холдинга является Breakers Investments BV (Нидерланды), 33% которой в свою очередь принадлежит французскому концерну Alstom, а остальными акциями владеют структуры предпринимателей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.

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